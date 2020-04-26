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Клопп назвал свой лучший трансфер за время работы в «Ливерпуле». Выбор удивит

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Юрген Клопп в матче против «Атлетико»Юрген Клопп в матче против «Атлетико»

Юрген Клопп в матче против «Атлетико»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Это не Салах, Ван Дейк или Алиссон.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал самый удачный трансфер за время работы в клубе.

«Трент Александер-Арнольд. Нам даже не пришлось покупать его, просто мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: «В молодежке он играл опорника. Может играть в защите, может играть на правом или левом фланге».

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Мы подняли его в основу, но возникла проблема: физические кондиции были недостаточными. Это нормально, поскольку он еще совсем молодой. Но мы сразу увидели, что в плане футбольных навыков вопросов быть не может. Пришлось поработать над его формой. Дальше он сделал еще несколько шагов самостоятельно. Это было невероятно и очень приятно», – цитирует Клоппа Mirror.

  • За время работы Клоппа в «Ливерпуле» «красные» подписали таких футболистов, как Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Алиссон.
  • «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 25-очковым отрывом от «Манчестер Сити».

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