99-летний ветеран исполнил гимн «Ливерпуля» и возглавил британский чарт

Том Мур
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Исполнение «You'll Never Walk Alone» стало благотворительной акцией для фонда здравоохранения Британии.
Ветеран Второй мировой войны, которому 30 апреля исполнится 100 лет, спел гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone» и возглавил чарт британских синглов The Official Charts Company.
Капитан Том Мур исполнил песню совместно с тенором Майклом Боллом и хором сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании. Все деньги, заработанные на продаже песни, пойдут в фонд службы здравоохранения.
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