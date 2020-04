99-летний ветеран исполнил гимн «Ливерпуля» и возглавил британский чарт

Исполнение «You'll Never Walk Alone» стало благотворительной акцией для фонда здравоохранения Британии.

Ветеран Второй мировой войны, которому 30 апреля исполнится 100 лет, спел гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone» и возглавил чарт британских синглов The Official Charts Company.

Капитан Том Мур исполнил песню совместно с тенором Майклом Боллом и хором сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании. Все деньги, заработанные на продаже песни, пойдут в фонд службы здравоохранения.

Том Мур стал старейшим исполнителем на вершине британских чартов.

Ранее дедушка провел благотворительную акцию по сбору средств для врачей – прошел сто 25-метровых кругов возле дома и собрал 28 миллионов фунтов пожертвованиями.

