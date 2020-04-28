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Скира: «Эвертон» предложил контракт Хамесу

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Карло Анчелотти, Хамес РодригесКарло Анчелотти, Хамес Родригес

Карло Анчелотти, Хамес Родригес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Колумбиец – первый выбор Анчелотти. Второй – Коутиньо.

«Эвертон» подготовил четырехлетний контракт для полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Соглашение колумбийца с «Реалом» действует до 2021 года, но игрок почти наверняка покинет команду летом – он совсем не играет за «Мадрид» в последние пару лет. Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти работал с футболистом в «Реале» и «Баварии», Хамес – первый выбор итальянца по укреплению состава. Как сообщает журналист Николо Скира в твиттере, в случае неудачи, клуб обратится к Фелиппе Коутиньо из «Барселоны» и Ирвингу Лосано из «Наполи».

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  • Коутиньо ранее играл за «Ливерпуль» – вряд ли бразилец перейдет в команду принципиального соперника «красных».
  • Анчелотти тренирует «Эвертон» с декабря 2019 года.

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