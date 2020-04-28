АПЛ
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У сотрудников медицинской сферы есть сомнения в отношении таких мер.
Игроков английской Премьер-лиги будут проверять на коронавирус по два раза в неделю с момента, когда они вернутся к тренировкам.
Медицинский персонал всех 20 команд провел видеоконференцию в субботу, 25 апреля – они приняли решение, что все игроки и важнейший клубный персонал стоит проверять на заболевание COVID-19 по два раза в неделю. В пятницу, 1 мая, состоится виртуальная встреча руководства АПЛ, на которой предложенные меры обсудят и в случае одобрения закрепят официально.
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Один тестовый комплект стоит примерно 172 евро, каждая команда будет использовать по 50 тестов дважды в неделю. Общая сумма, потраченная на проверки, может составить почти 4,6 млн евро. По информации Daily Mail, некоторые сотрудники системы здравоохранения Великобритании возмущены подобными мерами – они считают, что в условиях пандемии тесты могли бы пригодиться медицинским работникам в обычных больницах.
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