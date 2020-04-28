Дани Себальос
Фото: Getty Images
Игроков просто отправили по домам.
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос рассказал, как несколько игроков команды, возможно, перенесли коронавирус.
«Утром я проснулся и увидел, что у Артеты положительный результат. Команду поместили на карантин. Были игроки с симптомами, но у нас все хорошо. Нас не проверяли», – цитирует испанца Evening Standard.
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- Права на игрока принадлежат «Реалу».
- «Арсенал» занимает девятое место в АПЛ.
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