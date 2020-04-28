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Ба – об историческом падении Джеррарда: «Должно быть, с этим тяжело жить»

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Фанат с плакатомФанат с плакатом

Фанат с плакатом

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Нападающий поставил себя на место капитана «Ливерпуля».

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба вспомнил то самое падение капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2014-м. «Ливерпуль» тогда был близок к завоеванию первого титула за 24 года, но английский полузащитник поскользнулся и позволил страйкеру расстрелять ворота.

«Должно быть, с этим тяжело жить. Знаете, если я поставлю себя на его место, чего я до сих пор не делал... Наверное, это ужасно – ты выступаешь так долго за одну команду, играешь отлично и теряешь титул из-за собственной ошибки», – цитирует Ба Sky Sports.

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  • Джеррард завершил карьеру в 2016 году.
  • «Ливерпулю» осталось одержать две победы для завоевания АПЛ-2019/20.

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