Прославленный биатлонист высказался против покупки «сорок» Мухаммедом ибн Салманом.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением о покупке футбольного «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии.

«Я несколько лет ждал, что кто-то купит «Ньюкасл», и у клуба появятся деньги на приобретение новых игроков. Когда я узнал, что есть возможный покупатель, то очень обрадовался, рассчитывая, что появится шейх с кучей денег и вдохнет в клуб новую жизнь.

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Но это будет выглядеть так, будто ты нашел в закоулке большой мешок с деньгами и просто их прихватил. Это кажется неправильным. Мне не нравятся отмывка репутации через спорт и тому подобные вещи, поэтому я сказал бы «нет» такому покупателю», – цитирует Йоханнеса TV2.

Йоханнес Бё – болельщик «Ньюкасла».

За консорциумом из Саудовской Аравии, который покупает «сорок», стоит фигура наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Его обвиняют в нарушении прав человека.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

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