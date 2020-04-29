Функционер не представляет, как доиграть матчи и обеспечить безопасность людей.

Председатель Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Огу считает, что сезон-2019/20 АПЛ нужно остановить окончательно.

«Мир не готов к соревновательному футболу, я надеюсь, что это изменится очень быстро, искренне на это надеюсь. Но сегодня вам нужно больше терпения. Это самая драматичная ситуация, в которой мы жили со времен Второй мировой войны. Мы не должны недооценивать ее, нужно быть реалистами. Футбол возможен, только если возможно снова вступать в контакт. Футбол остается контактным спортом, и избегание контакта – это первое, о чем все говорят.

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Речь идет о социальном дистанцировании. Тестирование – это важный момент, но нужно повторять его. Если один из игроков заразится, вы должны поместить всю группу в карантин. Это решение для нормального соревнования? Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Вы не можете играть матчи АПЛ и заставлять игроков находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Вы не можете попросить «Ливерпуль» сыграть с «Манчестером» и соблюдать расстояние в два метра», – рассказал функционер Sky Sports.

Д'Огу призвал наказывать игроков желтой карточкой за плевки.

Премьер-лига рассчитывает вернуться за закрытыми дверями в июне.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

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