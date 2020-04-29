Футбол
Чемпионат Англии

«Это вопрос жизни и смерти». Представитель ФИФА призвал отменить концовку АПЛ

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
АПЛАПЛ

АПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Функционер не представляет, как доиграть матчи и обеспечить безопасность людей.

Председатель Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Огу считает, что сезон-2019/20 АПЛ нужно остановить окончательно.

«Мир не готов к соревновательному футболу, я надеюсь, что это изменится очень быстро, искренне на это надеюсь. Но сегодня вам нужно больше терпения. Это самая драматичная ситуация, в которой мы жили со времен Второй мировой войны. Мы не должны недооценивать ее, нужно быть реалистами. Футбол возможен, только если возможно снова вступать в контакт. Футбол остается контактным спортом, и избегание контакта – это первое, о чем все говорят.

Daily Mail: игроков АПЛ будут проверять на COVID-19 дважды в неделю, лига потратит на тесты 4,6 млнDaily Mail: игроков АПЛ будут проверять на COVID-19 дважды в неделю, лига потратит на тесты 4,6 млн
Чемпионат Англии

Daily Mail: игроков АПЛ будут проверять на COVID-19 дважды в неделю, лига потратит на тесты 4,6 млн

ВЧЕРА В 07:54

Речь идет о социальном дистанцировании. Тестирование – это важный момент, но нужно повторять его. Если один из игроков заразится, вы должны поместить всю группу в карантин. Это решение для нормального соревнования? Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Вы не можете играть матчи АПЛ и заставлять игроков находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Вы не можете попросить «Ливерпуль» сыграть с «Манчестером» и соблюдать расстояние в два метра», – рассказал функционер Sky Sports.

  • Д'Огу призвал наказывать игроков желтой карточкой за плевки.
  • Премьер-лига рассчитывает вернуться за закрытыми дверями в июне.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Тест: назови все клубы АПЛТест: назови все клубы АПЛ
Футбол

Тест: назови все клубы АПЛ

ВЧЕРА В 18:18
Йоханнес Бё – о покупке «Ньюкасла» принцем: «Мне не нравится отмывка репутации через спорт»Йоханнес Бё – о покупке «Ньюкасла» принцем: «Мне не нравится отмывка репутации через спорт»
Чемпионат Англии

Йоханнес Бё – о покупке «Ньюкасла» принцем: «Мне не нравится отмывка репутации через спорт»

18 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат Англии
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЙоханнес Бё – о покупке «Ньюкасла» принцем: «Мне не нравится отмывка репутации через спорт»
Следующий материалEl Chiringuito: Дибала сдал четвертый положительный тест на коронавирус за полтора месяца