Скоро в АПЛ будет не топ-6 команд, а топ-7.

Новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии хотят пригласить на пост главного тренера бывшего коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

По информации Sky Sports, наследный принц Мухаммед ибн Салман готов дать Почеттино зарплату 19 млн фунтов (более 21 млн евро) за сезон. Если «сороки» не смогут договориться с аргентинцем, они пригласят Рафаэля Бенитеса.

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Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» по ходу сезона-2019/20. На его место пришел Жозе Моуринью.

Бенитес работал в «Ньюкасле» в 2016-2019 гг. Испанец поднял «сорок» из Чемпионшипа в АПЛ.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

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