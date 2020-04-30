По мнению Гари, футбол должен вернуться в сентябре.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл осудил идею возобновления АПЛ-2019/20 в условиях пандемии коронавируса.

«Сколько людей должно умереть, чтобы сезон не был возобновлен? Кто должен умереть – футболист, сотрудник? На какой риск мы должны пойти? Вопрос сугубо в экономике. Если бы не было экономических интересов, не было бы и вопросов. Один из медработников ФИФА сказал мне, что спортивные соревнования не должны проходить до сентября. Думаю, если бы это решение не было связано с экономикой, футбола не было бы еще месяц.

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В этом сезоне у клубов огромные инвестиции. Сколько поставлено на карту для «Лидса», который претендует на выход в АПЛ? Потенциально там огромные призовые на повышение в классе. Поэтому им грозят огромные денежные потери. Это затуманивает умы людей с точки зрения риска, который они готовы на себя взять», – цитирует 45-летнего Невилла The Times, ссылаясь на Sky Sports.

АПЛ рассчитывает вернуться за закрытыми дверями в июне.

В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», которому осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионского титула.

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