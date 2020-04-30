Гари Невилл
Фото: Getty Images
Руководство Лиги считает, что играть уже можно, но у Гари другое мнение.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл анонсировал дату возвращения АПЛ после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
«8 июня Премьер-лига возвращается! Информация анонимная – никто не хочет ставить возле нее свое имя», – написал 45-летний Невилл.
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8 ЧАСОВ НАЗАД
- Экс-футболист и эксперт Sky Sports выступает против возобновления турнира, считая, что пик эпидемии еще не пройден.
- В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», которому осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионского титула.
- Чемпионаты Франции, Бельгии и Нидерландов уже досрочно завершили сезон.
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