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Невилл с неохотой анонсировал возвращение АПЛ 8 июня

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Гари Невилл

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Руководство Лиги считает, что играть уже можно, но у Гари другое мнение.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл анонсировал дату возвращения АПЛ после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

«8 июня Премьер-лига возвращается! Информация анонимная – никто не хочет ставить возле нее свое имя», – написал 45-летний Невилл.

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  • Экс-футболист и эксперт Sky Sports выступает против возобновления турнира, считая, что пик эпидемии еще не пройден.
  • В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», которому осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионского титула.
  • Чемпионаты Франции, Бельгии и Нидерландов уже досрочно завершили сезон.

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