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Терри – о промахе в «Лужниках»: «Могу проснуться посреди ночи и думать: «Ну почему?»

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Промах Джона Терри в «Лужниках»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Джон так и не оправился после того фиаско.

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри вспомнил роковой промах с пенальти в финале Лиги чемпионов-2007/08 против «Манчестер Юнайтед».

«Я до сих пор не пережил это и не думаю, что переживу. Я все еще опустошен этим промахом. Такого шанса больше никогда не будет. Даже сейчас я могу проснуться посреди ночи – в два часа или в три – и думать: «Ну почему?»

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До финала мы готовились к серии пенальти в течение двух недель, я бил по центру в стиле Паненки», – сказал 39-летний Терри в видеоинтервью beIN Sports.

  • Основное и дополнительное время финала ЛЧ-2007/08 завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победил «МЮ».
  • Терри бил пятым и в случае точного удара принес бы «Челси» титул, но из-за проливного дождя он поскользнулся и промазал.
  • Джон все-таки выиграл с «Челси» ЛЧ – в 2012 году в финале была побеждена «Бавария». Судьба матча решалась в серии пенальти, Терри не подходил к точке.

Дождь не виноват в том промахе Терри в «Лужниках». У Джона поехала нога из-за странной техники удара

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