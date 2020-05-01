Нападающий «Сити» не рад перспективе возвращения на поле.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал об отношении футболистов к возможному возобновлению сезона.

«Большинство боятся играть, потому что у них есть семья, у них есть дети. Когда мы вернемся, я думаю, что все будет проходить очень напряженно. Мы будем очень осторожны, и в тот момент, когда кто-то почувствует себя плохо, вы подумаете: «Что происходит?» Это меня пугает. Есть люди, у которых есть болезнь, но нет симптомов, и они могут заразить вас. Вы можете заразиться и ничего об этом не знать», – сказал Кун в интервью El Chiringuito TV.

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По слухам, АПЛ планирует завершить сезон к августу. Тренировки должны возобновиться в мае.

В Британии более 172 тыс подтвержденных случаев заражения.

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