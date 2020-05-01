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АПЛ подтвердила желание клубов доиграть сезон с разрешения правительства

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Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Команды не будут торопиться и обеспечат максимальную безопасность.

Английская Премьер-лига подтвердила желание клубов завершить кампанию-2019/20.

В официальном заявлении АПЛ говорится, что на собрании представителей клубов 1 мая было решено вернуться к тренировкам и играм только с разрешения правительства, под руководством медицинских экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами. Отмечается, что конкретных решений по датам принято пока не было.

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