Команды не будут торопиться и обеспечат максимальную безопасность.

Английская Премьер-лига подтвердила желание клубов завершить кампанию-2019/20.

В официальном заявлении АПЛ говорится, что на собрании представителей клубов 1 мая было решено вернуться к тренировкам и играм только с разрешения правительства, под руководством медицинских экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами. Отмечается, что конкретных решений по датам принято пока не было.

Чемпионат Англии Невилл с неохотой анонсировал возвращение АПЛ 8 июня ВЧЕРА В 12:57

Ранее Серия А выступила с аналогичным заявлением.

По слухам, команды АПЛ планируют вернуться к тренировкам в мае и продолжить розыгрыш турнира в июне-июле.

Опрос Что движет клубами АПЛ при желании доиграть сезон? Спортивный принцип Финансовые трудности Жадность

АПЛ и УЕФА потеряют 2 млрд евро, летнего окна не будет. Расклады в футболе после коронавируса

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии «Это вопрос жизни и смерти». Представитель ФИФА призвал отменить концовку АПЛ 29/04/2020 В 05:41