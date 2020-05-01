Юрген Клопп
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Команды не будут торопиться и обеспечат максимальную безопасность.
Английская Премьер-лига подтвердила желание клубов завершить кампанию-2019/20.
В официальном заявлении АПЛ говорится, что на собрании представителей клубов 1 мая было решено вернуться к тренировкам и играм только с разрешения правительства, под руководством медицинских экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами. Отмечается, что конкретных решений по датам принято пока не было.
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- По слухам, команды АПЛ планируют вернуться к тренировкам в мае и продолжить розыгрыш турнира в июне-июле.
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