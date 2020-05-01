Sky Sports хочет использовать в трансляциях CGI-болельщиков и запись шума со стадионов

Главный бродкастер английского футбола не хочет, чтобы зрители теряли в атмосфере, и прибегнет технологиям кинематографа.

Sky Sports в случае возобновления сезона может использовать в трансляциях матчей АПЛ виртуальных фанатов и записи шума стадионов.

Английская Премьер-лига объявила, что постарается доиграть все оставшиеся матчи. Если это случится, то почти наверняка за закрытыми дверями, но компания-бродкастер нашла выход из положения – по ТВ-картинке будет казаться, что на стадионе аншлаг. Как сообщает I News со ссылкой на источник внутри компании, Sky планирует использовать технологию CGI – она позволит заменить изображение пустых трибун на картину набитых стадионов. Сообщается, что для полного эффекта будут транслировать и шум заполненных арен. Возможно, звуковое сопровождение будет и на самих стадионах, чтобы у футболистов тоже создавался эффект присутствия фанов.

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«Даже если клуб не продает все билеты, если есть хотя бы одна заметно опустевшая трибуна – это приводит к гораздо меньшему отклику со стороны зрителя. Даже когда шум на месте, одна пустая трибуна действительно влияет на удовольствие людей от зрелища. Когда вы соединяете одно с другим – то есть стадион совершенно пуст и абсолютно бесшумен, то получается действительно странный опыт», – приводит источник слова высокопоставленного представителя Sky.

По слухам, команды АПЛ планируют вернуться к тренировкам в мае и продолжить розыгрыш турнира в июне-июле.

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