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BBC: сезон АПЛ будет доигран на 10 нейтральных стадионах

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АПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Все ради здоровья и безопасности.

92 оставшихся матча английской Премьер-лиги будут сыграны на десяти нейтральных аренах.

1 мая состоялась видеоконференция представителей АПЛ, медицинских организаций и клубов лиги. Команды единогласно выразили желание доиграть сезон, но для этого предстоит создать определенные условия. В частности, как сообщает BBC, нужно отобрать до десяти нейтральных стадионов, на которых будут проводиться матчи. Решение связано с желанием предотвратить массовое скопление болельщиков у домашних арен команд – как это было, например, по ходу матча «ПСЖ» – «Боруссия» в Лиге чемпионов.

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Новые требования появятся и к тренировочному процессу. Игроки должны приезжать на тренировочную базу в спортивной форме и всегда носить маски. Они не будут принимать душ или есть в помещениях базы. Если клубы хотят накормить игроков, еда должна быть доставлена к автомобилям футболистов. Будет разрешено только необходимое медицинское лечение, при этом весь медицинский персонал должен быть полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Все встречи должны проходить только в формате видеоконференций.

  • По слухам, команды АПЛ планируют вернуться к тренировкам в мае и продолжить розыгрыш турнира в июне-июле.
  • В Британии более 172 тыс подтвержденных случаев заражения.

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