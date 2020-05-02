Сам нигериец знает об этом заболевании не понаслышке.

Нванкво Кану – легенда английской Премьер-лиги, человек, вписавший свое имя в историю «Арсенала» благодаря великому хет-трику в ворота «Челси». А еще Кану выигрывал Кубок Англии со скромным «Портсмутом» – и даже забил в финальной игре против «Кардифф Сити» решающий мяч.

Сейчас мало кто об этом помнит, но Нванкво мог закончить с футболом еще на старте карьеры – в далеком 1996-м. Тогда врачи заметили странные шумы у него в сердце и поставили печальный диагноз – сложный порок сердца. Четырехчасовая операция по замене клапана аорты и 14-месячный процесс восстановления позволили Кану отыграть в футбол еще 16 лет.

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С тех пор делом жизни нигерийца стала помощь таким же, как он, – людям со сложными болезнями сердца. В 2000 году Нванкво основал «Фонд сердца Кану» и сразу же пережил еще один душещипательный опыт.

Нванкво Кану в «Арсенале» Фото: Getty Images

Зимой на стыке 2000-го и 2001-го годов в отель, где поселилась сборная Нигерии, забежала женщина с ребенком на руках. Она умоляла Кану спасти ее дочь – девочке требовалась дорогостоящая операция, на которую у ее семьи не было денег. Услышав о создании фонда Кану, мать поняла, что Нванкво – ее последний шанс.

Пока женщина объясняла игроку, в чем дело, ее дочь рухнула в обморок. «Я до сих пор помню этот жуткий крик. Мы должны были взять ее и срочно бежать в больницу. Слава богу, она не умерла. В больнице я пообещал женщине, что первым ребенком, которому мы поможем, будет ее дочь», – рассказал Кану годы спустя.

Очевидно, что тот случай только упрочил намерения Нванкво: выступив спасителем для одного ребенка, он понял, что в этом и состоит смысл жизни. Почитайте недавние высказывания Эммануэля Адебайора (тоже экс-игрока «Арсенала») – он не стал жертвовать деньги родным тоголезцам и помогать им в борьбе с коронавирусом.

«Мне жаль, что меня сравнивают с Самюэлем Это'о и Дидье Дрогба, спрашивая, почему у меня нет фонда или почему я не делаю пожертвования, как будто это я принес коронавирус в Того. Я не тот и не другой, я – это я, Эммануэль Адебайор, всегда делаю что хочу. Совет для ждущих от меня благотворительности – я не буду этого делать. Все понятно и очень просто», – заявил Адебайор.

А вот что говорит Кану – в 2012 году он завершил карьеру и посвятил себя спасению жизней:

Как футболист ты выигрываешь трофеи и чувствуешь себя хорошо. Но спасать жизни намного важнее. Меня называют легендой, но это не значит, что я должен после завершения карьеры ездить в отпуск, пить шампанское и смотреть телевизор. Я тот, кто хочет спасать жизни людей.

Два года назад The Guardian сообщал, что фонд Кану спас уже 542 человек – с тех пор это число наверняка увеличилось. Финальная цель Нванкво – создать собственные кардиологические центры в Африке. Детские операции будут проводиться бесплатно, взрослые – частично оплачиваться фондом.

Как тебе такое, Эммануэль Адебайор?

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