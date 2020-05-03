Англичанам предложили экстравагантное решение проблемы.

Чемпионат Англии-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в Австралии.

По информации The Sun, принять оставшиеся матчи АПЛ готов город Перт, где находятся четыре крупных стадиона. Наличие такого варианта подтвердил проживающий в Австралии английский агент Гари Уильямс.

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«Я вел переговоры с представителями клубов Премьер-Лиги, им понравилась идея. Официальные лица правительства, с которыми я тоже общался, также проявляют энтузиазм. Здесь безопасно, власти сняли многие ограничения», – сказал Уильямс.

Розыгрыш АПЛ был приостановлен после 29-го тура.

«Ливерпулю» осталось набрать шесть очков до завоевания титула. На втором месте идет «Манчестер Сити», на третьем – «Лестер».

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