Португалец разрыдался после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о единственном случае в карьере, когда он плакал после поражения. Это случилось в 2012 году, когда «Реал» вылетел в 1/2 финала Лиги чемпионов от «Баварии».

В серии послематчевых пенальти промахи в составе «галактикос» допустили Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Кака. «К несчастью, таков футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос... Три совершенных футбольных монстра, в этом нет сомнений. Но при этом они еще и люди.

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Эта ночь – единственный случай в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Я отлично это помню. Я и Айтор Каранка остановились около моего дома в машине и плакали. Это было очень тяжело, ведь мы были лучшими в том сезоне. Мы не просто выиграли чемпионат Испании, мы положили конец доминированию «Барселоны», установив историческое достижение», – приводит слова Жозе Daily Star.

В чемпионате Испании-2011/12 «Реал» набрал 100 очков. В следующем сезоне это достижение повторила «Барса».

В финале ЛЧ-2011/12 Жозе мог встретиться с «Челси».

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