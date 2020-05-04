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«МЮ» отчитает Рохо – он курил и играл в карты во время карантина

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Маркос Рохо

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Экс-защитник «Спартака» не скучает без футбола.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо отдохнул в компании друзей и подвергся критике от клуба.

Последние полгода защитник провел на правах аренды в аргентинском «Эстудиантесе», поэтому карантин он проводит на родине. Игрок воспользовался паузой и хорошо провел время – его брат выложил в инстаграм видео, на котором Рохо курит сигарету, играет с друзьями в покер и выглядит максимально вовлеченным в процесс. Позже ролик был удален.

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Как сообщает BBC, режим карантина в Аргентине действует до 10 мая – «Манчестер Юнайтед» свяжется с игроком из-за нарушения государственного постановления.

  • Рохо выступает в «Манчестер Юнайтед» после трансфера из «Спортинга» в 2014 году.
  • До этого он полтора года играл за «Спартак».

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