Маркос Рохо
Фото: Instagram
Экс-защитник «Спартака» не скучает без футбола.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо отдохнул в компании друзей и подвергся критике от клуба.
Последние полгода защитник провел на правах аренды в аргентинском «Эстудиантесе», поэтому карантин он проводит на родине. Игрок воспользовался паузой и хорошо провел время – его брат выложил в инстаграм видео, на котором Рохо курит сигарету, играет с друзьями в покер и выглядит максимально вовлеченным в процесс. Позже ролик был удален.
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Как сообщает BBC, режим карантина в Аргентине действует до 10 мая – «Манчестер Юнайтед» свяжется с игроком из-за нарушения государственного постановления.
- Рохо выступает в «Манчестер Юнайтед» после трансфера из «Спортинга» в 2014 году.
- До этого он полтора года играл за «Спартак».
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