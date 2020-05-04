Экс-защитник «Спартака» не скучает без футбола.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо отдохнул в компании друзей и подвергся критике от клуба.

Последние полгода защитник провел на правах аренды в аргентинском «Эстудиантесе», поэтому карантин он проводит на родине. Игрок воспользовался паузой и хорошо провел время – его брат выложил в инстаграм видео, на котором Рохо курит сигарету, играет с друзьями в покер и выглядит максимально вовлеченным в процесс. Позже ролик был удален.

Чемпионат Англии Express: Обамеянг сделал запрос о трансфере из-за интереса «МЮ» и «Реала» 16/04/2020 В 10:00

Как сообщает BBC, режим карантина в Аргентине действует до 10 мая – «Манчестер Юнайтед» свяжется с игроком из-за нарушения государственного постановления.

Рохо выступает в «Манчестер Юнайтед» после трансфера из «Спортинга» в 2014 году.

До этого он полтора года играл за «Спартак».

Предать наследие в родном клубе ради титула с «МЮ». Оуэн – самая странная легенда «Ливерпуля»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии Невилл – о Руни в «МЮ»: «Он устроил драку по пути от одного охранника к другому» 16/04/2020 В 07:32