Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» жил в Париже, но не шиковал.

Бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра вспомнил, как рос на улицах Парижа.

«Это было тяжелое детство, потому что у меня много братьев и сестер, так что было нелегко жить на улице. Я из Парижа, но жил на улице – иногда я даже не мог поесть. Я помню, как мой брат Доминик работал в «Макдоналдс» – я приходил к нему во время обеденного перерыва, и он давал мне свою еду.

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Не боюсь сказать, что выпрашивал денег перед магазинами. Я просто стоял там и, когда видел людей, говорил: «Не могли бы вы дать мне евро?» Иногда они давали мне деньги, иногда – нет. Я просто хотел купить сэндвич», – рассказал француз в подкасте «МЮ».

Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 годы.

Француз завершил карьеру в 2018 году.

До знакомства с Роналду Джорджина была продавщицей. Ее отец провел 10 лет в тюрьме за наркоторговлю

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