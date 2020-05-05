Вместе с Кришем сэр Алекс хотел забрать у «Реала» Гарета Бэйла.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что Криштиану Роналду был близок к возвращению на «Олд Траффорд», однако трансфер не состоялся из-за ухода из клуба сэра Алекса Фергюсона.

«Уход Ферги – один из труднейших моментов в моей карьере. Помню, за две недели до этого в медиа было много слухов, что сэр Алекс уйдет из «МЮ» в следующем сезоне. В тот момент он сказал: «Патрис, я никогда не уйду, я буду здесь еще десять лет».

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Затем коуч добавил: «У меня есть цель, я на 99% уверен, что мы возьмем Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Мне нужны эти футболисты, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. 99%». И – буду до конца честен – я разговаривал с Криштиану. Я спросил его [об этом], и он заявил, что сказал «Да» боссу. Он собирался присоединиться к «Юнайтед». Он сказал мне это», – приводит слова Эвра Daily Star.

Однако камбэк Криша в Манчестер не состоялся, так как на финише сезона-2012/13 Фергюсон объявил о завершении тренерской карьеры. По словам Эвра, сэр Алекс объяснил свое решение тем, что в нем нуждалась его жена.

Фергюсон побеждал в Лиге чемпионов вместе с «МЮ» в 1999 и 2008 годах.

Роналду выиграл ЛЧ с «МЮ» в 2008-м, а после взял еще четыре ушастых кубка, выступая за мадридский «Реал».

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