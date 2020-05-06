Лорис Кариус
Фото: Getty Images
Опального вратаря надеются продать окончательно и бесповоротно.
Немецкий вратарь Лорис Кариус с большой вероятностью больше не сыграет за «Ливерпуль».
По информации Liverpool Echo, в клубе осудили «Бешикташ», разорвавший с 26-летним голкипером контракт об аренде и не выплачивающий ему зарплату с начала года. Однако «Ливерпуль» ни при каких обстоятельствах не внесет вернувшегося Кариуса в заявку и, скорее всего, не допустит до тренировок с командой.
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В планах руководства мерсисайцев – предоставить игроку отдых и летом выставить на трансфер.
- Кариус стал антигероем финала ЛЧ-2017/18, пропустив два курьезных мяча от «Реала».
- Контракт игрока с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.
Кариус отверг приглашение «Ливерпуля» на финал ЛЧ. Он предпочел отпуск с этой красавицей
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