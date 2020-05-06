Опального вратаря надеются продать окончательно и бесповоротно.

Немецкий вратарь Лорис Кариус с большой вероятностью больше не сыграет за «Ливерпуль».

По информации Liverpool Echo, в клубе осудили «Бешикташ», разорвавший с 26-летним голкипером контракт об аренде и не выплачивающий ему зарплату с начала года. Однако «Ливерпуль» ни при каких обстоятельствах не внесет вернувшегося Кариуса в заявку и, скорее всего, не допустит до тренировок с командой.

Чемпионат Англии Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль» 22/04/2020 В 10:20

В планах руководства мерсисайцев – предоставить игроку отдых и летом выставить на трансфер.

Кариус стал антигероем финала ЛЧ-2017/18, пропустив два курьезных мяча от «Реала».

Контракт игрока с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.

Кариус отверг приглашение «Ливерпуля» на финал ЛЧ. Он предпочел отпуск с этой красавицей

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль» 22/04/2020 В 10:20