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Liverpool Echo: «Ливерпуль» не внесет Кариуса в заявку и не допустит до тренировок

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Лорис Кариус

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Опального вратаря надеются продать окончательно и бесповоротно.

Немецкий вратарь Лорис Кариус с большой вероятностью больше не сыграет за «Ливерпуль».

По информации Liverpool Echo, в клубе осудили «Бешикташ», разорвавший с 26-летним голкипером контракт об аренде и не выплачивающий ему зарплату с начала года. Однако «Ливерпуль» ни при каких обстоятельствах не внесет вернувшегося Кариуса в заявку и, скорее всего, не допустит до тренировок с командой.

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В планах руководства мерсисайцев – предоставить игроку отдых и летом выставить на трансфер.

  • Кариус стал антигероем финала ЛЧ-2017/18, пропустив два курьезных мяча от «Реала».
  • Контракт игрока с «Ливерпулем» действителен до 2022 года.

Кариус отверг приглашение «Ливерпуля» на финал ЛЧ. Он предпочел отпуск с этой красавицей

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