Лерой Сане, «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Ориентировочная сумма трансфера – 40 миллионов евро.
«Бавария» договорилась с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Сане о дальнейшем трансфере.
Мюнхенцы готовы предложить 24-летнему футболисту пятилетний контракт и приобрести его за 40 миллионов евро. Информацию опубликовал Get German Football News со ссылкой на свежий номер Sport Bild от 6 мая.
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Переговоры уже одобрили руководители «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич.
- Сане пропустил почти весь сезон-2019/20 из-за травмы крестообразных связок.
- Немецкий футболист перешел в «Сити» из «Шальке» в 2016 году.
Фанаты «Шальке» пришли на работу к родителям Нюбеля и угрожали им из-за перехода сына в «Баварию»
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