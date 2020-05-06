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Sport Bild: Сане согласовал пятилетний контракт с «Баварией»

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Лерой Сане, «Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Ориентировочная сумма трансфера – 40 миллионов евро.

«Бавария» договорилась с полузащитником «Манчестер Сити» Лероем Сане о дальнейшем трансфере.

Мюнхенцы готовы предложить 24-летнему футболисту пятилетний контракт и приобрести его за 40 миллионов евро. Информацию опубликовал Get German Football News со ссылкой на свежий номер Sport Bild от 6 мая.

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Переговоры уже одобрили руководители «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич.

  • Сане пропустил почти весь сезон-2019/20 из-за травмы крестообразных связок.
  • Немецкий футболист перешел в «Сити» из «Шальке» в 2016 году.

Фанаты «Шальке» пришли на работу к родителям Нюбеля и угрожали им из-за перехода сына в «Баварию»

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