Хынмин Сон
Фото: Other Agency
После возвращения в АПЛ нападающему не будет страшен даже Ван Дейк.
Появилось новое фото нападающего «Тоттенхэма» Хынмин Сона, проходящего службу в армии.
27-летний южнокореец научился стрелять из винтовки, подвергся воздействию слезоточивого газа, прошел химические, биологические, радиологические и ядерные учения. Еще Сон проходит нечто под названием «дисциплинарное обучение», сообщает The Sun.
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- Сон проходит базовую подготовку в войсках морской пехоты на острове Чеджу.
- Сборы игрока продлятся три недели, футболист вернется в расположение «Тоттенхэма» в мае.
- Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц, но в случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.
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