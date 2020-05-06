Сборы игрока продлятся три недели, футболист вернется в расположение «Тоттенхэма» в мае.

Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц, но в случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.