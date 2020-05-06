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Сон осваивает новые скиллы – стреляет из ружья и спасается от слезоточивого газа на военных сборах

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Хынмин Сон

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через час

После возвращения в АПЛ нападающему не будет страшен даже Ван Дейк.

Появилось новое фото нападающего «Тоттенхэма» Хынмин Сона, проходящего службу в армии.

27-летний южнокореец научился стрелять из винтовки, подвергся воздействию слезоточивого газа, прошел химические, биологические, радиологические и ядерные учения. Еще Сон проходит нечто под названием «дисциплинарное обучение», сообщает The Sun.

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  • Сон проходит базовую подготовку в войсках морской пехоты на острове Чеджу.
  • Сборы игрока продлятся три недели, футболист вернется в расположение «Тоттенхэма» в мае.
  • Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц, но в случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.

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