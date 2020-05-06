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Футболистка «Челси»: «Абрамович феноменален»

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Президент «Челси» Роман Абрамович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 15 минут

Нападающий женской команды «синих» в восторге от владельца клуба.

Нападающая женской команды «Челси» Бетани Ингланд выразила восторг владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Отель при «Стэмфорд Бридж» сейчас полностью в распоряжении работников Национальной службы здравоохранения Великобритании – владелец «синих» не только отдал здание под нужды медперсонала, но и полностью оплачивает их проживание. Ингланд восторгается тем, что Абрамович делает для работников клуба и медиков.

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«Роман Абрамович заботится обо всем персонале. Он феноменален, еще и потому, что он сделал для работников Национальной службы здравоохранения», – цитирует Бетани Sky Sports.

  • Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году.
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