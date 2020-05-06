Президент «Челси» Роман Абрамович
Фото: Getty Images
Нападающий женской команды «синих» в восторге от владельца клуба.
Нападающая женской команды «Челси» Бетани Ингланд выразила восторг владельцем клуба Романом Абрамовичем.
Отель при «Стэмфорд Бридж» сейчас полностью в распоряжении работников Национальной службы здравоохранения Великобритании – владелец «синих» не только отдал здание под нужды медперсонала, но и полностью оплачивает их проживание. Ингланд восторгается тем, что Абрамович делает для работников клуба и медиков.
Иванович рассказал, как Абрамович изменил футбол
«Роман Абрамович заботится обо всем персонале. Он феноменален, еще и потому, что он сделал для работников Национальной службы здравоохранения», – цитирует Бетани Sky Sports.
- Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году.
- В Великобритании зарегистрировано 196 тысяч случаев заражения коронавирусом.
СССР и Россия шесть раз становились футбольными чемпионами мира по системе бокса. Как это было
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке