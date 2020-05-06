Нападающий женской команды «синих» в восторге от владельца клуба.

Нападающая женской команды «Челси» Бетани Ингланд выразила восторг владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Отель при «Стэмфорд Бридж» сейчас полностью в распоряжении работников Национальной службы здравоохранения Великобритании – владелец «синих» не только отдал здание под нужды медперсонала, но и полностью оплачивает их проживание. Ингланд восторгается тем, что Абрамович делает для работников клуба и медиков.

Чемпионат России Иванович рассказал, как Абрамович изменил футбол 12/02/2020 В 21:58

«Роман Абрамович заботится обо всем персонале. Он феноменален, еще и потому, что он сделал для работников Национальной службы здравоохранения», – цитирует Бетани Sky Sports.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году.

В Великобритании зарегистрировано 196 тысяч случаев заражения коронавирусом.

СССР и Россия шесть раз становились футбольными чемпионами мира по системе бокса. Как это было

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии Абрамович отправлял Анчелотти вопросительные знаки после неудачных матчей 20/12/2019 В 07:22