Пока доступна только одна глава – ее читает Гарри Поттер.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бэкхем присоединился к акции, в рамках которой знаменитости прочитали по главе первой книги из серии о Гарри Поттере.

Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай, Дакота Фаннинг, Эдди Рэдмейн и другие звезды читают книгу «Гарри Поттер и философский камень», сидя по домам – так создатели проекта призывают аудиторию не нарушать карантин и соблюдать режим самоизоляции. Пока в доступе лишь первая глава, ее прочитал исполнитель главной роли в серии фильмов о Поттере – Дэниел Рэдклифф.

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Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.

На счету Бекса 115 матчей и 17 голов за сборную Англии. Он бывший капитан «трех львов».

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