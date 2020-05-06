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Бекхэм почитал «Гарри Поттера» у камина в рамках акции с призывом оставаться дома

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Дэвид Бекхэм

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
час назад

Пока доступна только одна глава – ее читает Гарри Поттер.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бэкхем присоединился к акции, в рамках которой знаменитости прочитали по главе первой книги из серии о Гарри Поттере.

Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай, Дакота Фаннинг, Эдди Рэдмейн и другие звезды читают книгу «Гарри Поттер и философский камень», сидя по домам – так создатели проекта призывают аудиторию не нарушать карантин и соблюдать режим самоизоляции. Пока в доступе лишь первая глава, ее прочитал исполнитель главной роли в серии фильмов о Поттере – Дэниел Рэдклифф.

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