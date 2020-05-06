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Daily Mail: в «Сити» высмеяли оффер «Баварии» по Сане и скорее отпустят игрока бесплатно в 2021-м

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Лерой Сане

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Пеп Гвардиола рассчитывает на немца.

«Манчестер Сити» ответил отказом на стартовое предложение «Баварии» по Лерою Сане.

Немецкий гранд предложил за игрока 40 млн евро – в «Сити» только посмеялись над этой суммой. Год назад «горожане» оценили немца в 160 млн евро и не намерены продавать его задешево – даже с учетом кризиса на фоне пандемии и завершающегося через год контракта. По информации Daily Mail, клуб рассчитывает на футболиста и скорее отпустит его бесплатно летом 2021 года, чем продаст по скидке в Мюнхен.

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  • По слухам, Лерой уже согласовал контракт с чемпионами Германии.
  • Игрок пропустил весь сезон из-за травмы.

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