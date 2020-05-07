Футбол
Чемпионат Англии

AS: Клопп мог возглавить сборную Мексики вместо «Ливерпуля»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Но Юрген рвался в АПЛ и отказал мексиканцам.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в 2015 году мог возглавить сборную Мексики.

По информации AS, коуч получил предложение, когда покинул «Боруссию», но отказался, так как хотел получить работу в АПЛ. Юрген дождался оффера от «Ливерпуля» и стал тренировать «красных».

Чемпионат Англии

Liverpool Echo: «Ливерпуль» не внесет Кариуса в заявку и не допустит до тренировок

ВЧЕРА В 05:20
  • За пять лет под руководством Клоппа мерсисайцы выиграли Лигу чемпионов.
  • В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, «Ливерпулю» осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионства.
  • Контракт 52-летнего Клоппа с клубом истекает в 2024 году.

Клопп назвал свой лучший трансфер за время работы в «Ливерпуле». Выбор удивит

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат Англии

Ба – об историческом падении Джеррарда: «Должно быть, с этим тяжело жить»

28/04/2020 В 11:27
Чемпионат Германии

«Великий день, парни, спасибо». Клопп и игроки «Боруссии» смотрят видео золотого сезона-2010/11

02/05/2020 В 15:10
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЛиверпульЮрген Клопп
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалDaily Mail: в «Сити» высмеяли оффер «Баварии» по Сане и скорее отпустят игрока бесплатно в 2021-м
Следующий материалБольшинство клубов РПЛ хотят завершить сезон досрочно, Дюков и Прядкин против