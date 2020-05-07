Юрген Клопп («Ливерпуль»)
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Но Юрген рвался в АПЛ и отказал мексиканцам.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в 2015 году мог возглавить сборную Мексики.
По информации AS, коуч получил предложение, когда покинул «Боруссию», но отказался, так как хотел получить работу в АПЛ. Юрген дождался оффера от «Ливерпуля» и стал тренировать «красных».
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- За пять лет под руководством Клоппа мерсисайцы выиграли Лигу чемпионов.
- В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, «Ливерпулю» осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионства.
- Контракт 52-летнего Клоппа с клубом истекает в 2024 году.
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