Но Юрген рвался в АПЛ и отказал мексиканцам.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в 2015 году мог возглавить сборную Мексики.

По информации AS, коуч получил предложение, когда покинул «Боруссию», но отказался, так как хотел получить работу в АПЛ. Юрген дождался оффера от «Ливерпуля» и стал тренировать «красных».

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За пять лет под руководством Клоппа мерсисайцы выиграли Лигу чемпионов.

В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, «Ливерпулю» осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионства.

Контракт 52-летнего Клоппа с клубом истекает в 2024 году.

Клопп назвал свой лучший трансфер за время работы в «Ливерпуле». Выбор удивит

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