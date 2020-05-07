Гари Невилл
Фото: Getty Images
Легенда «МЮ» считает, что лига вынуждает команды играть на нейтральных полях.
ТВ-эксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что АПЛ заставляет аутсайдеров играть на нейтральных полях под страхом вылета в Чемпионшип.
На недавней видеоконференции с участием представителей лиги, клубов и медицинских экспертов было решено доиграть сезон на 8-10 нейтральных стадионах. По слухам, клубы, рискующие вылететь во второй дивизион, недовольны такими условиями и согласны играть на нейтральных стадионах только при гарантии сохранения прописки в элите.
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«Можете называть это переговорами или называть это шантажом – в зависимости от того, как вы на это смотрите. Нет сомнений в том, что у клубов Премьер-лиги есть разногласия, и это не очень полезно в такой ситуации. Футбол полон личных интересов. Они вроде бы пытаются прийти к общему соглашению, но на самом деле за кулисами все происходит довольно грязно – мы отправим вас в Чемпионшип, если откажетесь играть», – цитирует Невилла Daily Mail.
- 45-летний Невилл всю карьеру провел в «Манчестер Юнайтед».
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