Экс-защитник «Ливерпуля» нашел причину, по которой «МЮ» не выиграл ни одного чемпионского титула после ухода Фергюсона.

Бывшие футболисты сборной Англии Джейми Каррагер и Гари Невилл, выступавшие за «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» соответственно, обсудили причины спада результатов «МЮ» после ухода с тренерского поста сэра Алекса Фергюсона.

Каррагер предположил, что в отсутствие Фергюсона «Юнайтед» не оказывает давление на судей, Невилл с ним не согласился. Перепалку легенд в эфире Sky Sports цитирует Mirror.

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Каррагер: «Как ты думаешь, причина спада «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что Фергюсон больше не оказывает давления на судей? Я абсолютно серьезно».

Невилл: «Думаю, твои слова – клевета. По сути ты предполагаешь, что «МЮ» выигрывал чемпионаты, подкупая судей».

Каррагер: «А как объяснить падение с первого места на седьмое или восьмое, если у вас больше нет тренера, запугивающего судей?»

Продюсеры телеканала Sky вынесли обоим экспертам предупреждение – такие речи могут навредить имиджу компании.

В последний раз «МЮ» владел титулом в сезоне-2012/13 – это был последний сезон сэра Алекса.

Невилл отыграл под руководством Фергюсона всю карьеру.

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