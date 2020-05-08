Гари Невилл и Джейми Каррагер
Фото: Getty Images
Экс-защитник «Ливерпуля» нашел причину, по которой «МЮ» не выиграл ни одного чемпионского титула после ухода Фергюсона.
Бывшие футболисты сборной Англии Джейми Каррагер и Гари Невилл, выступавшие за «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» соответственно, обсудили причины спада результатов «МЮ» после ухода с тренерского поста сэра Алекса Фергюсона.
Каррагер предположил, что в отсутствие Фергюсона «Юнайтед» не оказывает давление на судей, Невилл с ним не согласился. Перепалку легенд в эфире Sky Sports цитирует Mirror.
Невилл и Каррагер дослушали вопрос ведущей Sky Sports, развернулись и обсудили игру вдвоем
Каррагер: «Как ты думаешь, причина спада «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что Фергюсон больше не оказывает давления на судей? Я абсолютно серьезно».
Невилл: «Думаю, твои слова – клевета. По сути ты предполагаешь, что «МЮ» выигрывал чемпионаты, подкупая судей».
Каррагер: «А как объяснить падение с первого места на седьмое или восьмое, если у вас больше нет тренера, запугивающего судей?»
Продюсеры телеканала Sky вынесли обоим экспертам предупреждение – такие речи могут навредить имиджу компании.
- В последний раз «МЮ» владел титулом в сезоне-2012/13 – это был последний сезон сэра Алекса.
- Невилл отыграл под руководством Фергюсона всю карьеру.
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