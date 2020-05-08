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Сон завершил военную подготовку. Он добился выдающихся результатов в стрельбе

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Хынмин Сон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Прирожденный страйкер!

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон завершил трехнедельную военную подготовку, которую он проходил в Южной Корее.

По итогам сборов игрок «шпор» был включен в пятерку лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Один из ведущих азиатских футболистов добился отличных результатов в стрельбе.

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  • Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц.
  • В случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.
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