Хынмин Сон
Фото: Getty Images
Прирожденный страйкер!
Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон завершил трехнедельную военную подготовку, которую он проходил в Южной Корее.
По итогам сборов игрок «шпор» был включен в пятерку лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Один из ведущих азиатских футболистов добился отличных результатов в стрельбе.
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- Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц.
- В случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.
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