Прирожденный страйкер!

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон завершил трехнедельную военную подготовку, которую он проходил в Южной Корее.

По итогам сборов игрок «шпор» был включен в пятерку лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Один из ведущих азиатских футболистов добился отличных результатов в стрельбе.

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Срок обязательной военной службы в Южной Корее составляет 21 месяц.

В случае Сона он был сокращен, так как страйкер «шпор» победил в составе национальной сборной на Азиатских играх-2018.

Опрос Сон прошел полноценные военные сборы. Нужно ли спортсменов России тоже отправлять на сборы? Да Сборы? Полноценную службу им! Только футболистов 😠 Нет

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