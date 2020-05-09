25 очков – отрыв, который это доказывает.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал судьбу чемпионства в чемпионате Англии-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса.

«Юрген провел отличную работу – «Ливерпуль» ждал этого трофея 30 лет. И когда понимаешь, какой у них огромный отрыв от второй команды, «Манчестер Сити»... 25 очков – просто гигантский отрыв. Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для всех «Ливерпуль» – чемпион», – цитирует 70-летнего Венгера Talk Sport.

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«Ливерпуль» сыграл 29 матчей и набрал 82 очка, у «Сити» – 57 очков в 28 играх.

Мерсисайцам осталось набрать шесть очков для завоевания титула.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года по 2018-й и выиграл три чемпионства.

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