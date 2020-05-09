Безумная теория.

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл высказал спорное мнение о бушующем в мире коронавирусе.

«Был ли этот вирус ошибкой природы? А может, предумышленной ошибкой? Интересно, этот вирус намеренно атакует людей с определенной группой крови?» – написал Кэмпбелл в твиттере, прикрепив скриншот, на котором сообщается, что темнокожие люди в четыре раза сильнее подвержены риску умереть от COVID-19, чем другие расы.

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Кэмпбелл выступал за «Арсенал» с 2001-го по 2006-й и выиграл два чемпионата Англии. В сезоне-2009/10 он ненадолго вернулся в команду Арсена Венгера и отыграл еще несколько матчей.

В 2006 году Кэмпбелл забил мяч в финале Лиги чемпионов против «Барселоны», однако «Арсенал» уступил со счетом 1:2.

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