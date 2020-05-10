Судьбу сезона АПЛ может решить голос одного клуба

Доигровка может не состояться, несмотря на разрешение властей.

Чемпионат Англии, возможно, так и не будет доигран – все может решить всего один голос от клуба.

Лига озвучила планы по возобновлению сезона с учетом соблюдения всех правил обеспечения безопасности. Одно из них – проведение оставшихся матчей на нейтральных полях с целью минимизировать скопления фанатов. Клубы, находящиеся внизу таблицы, не хотят лишаться преимущества домашнего стадиона, пусть и без зрителей. «Брайтон», «Астон Вилла» и «Уотфорд» уже публично выразили несогласие с такими условиями.

Чемпионат Англии Невилл подозревает АПЛ в шантаже клубов из подвала ради доигровки сезона 07/05/2020 В 17:56

По информации Daily Mail, «Норвич», «Борнмут» и «Вест Хэм» готовы присоединиться к протесту соперников в борьбе за выживание – они согласятся играть вне домашних арен только при условии, что в сезоне-2020/21 ни одна команда не вылетит в Чемпионшип. В понедельник состоится видеоконференция с участием представителей клубов АПЛ, на которой обсудят судьбу продолжения сезона. Для принятия решения о доигровке на нейтральных полях необходимы голоса как минимум 14 из 20 клубов – таким образом, если еще хоть один клуб откажется от предлагаемых условий, сезон может быть остановлен окончательно.

В лиге осталось провести 92 матча.

«Ливерпулю» достаточно двух побед для завоевания чемпионского титула.

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