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Судьбу сезона АПЛ может решить голос одного клуба

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«Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Доигровка может не состояться, несмотря на разрешение властей.

Чемпионат Англии, возможно, так и не будет доигран – все может решить всего один голос от клуба.

Лига озвучила планы по возобновлению сезона с учетом соблюдения всех правил обеспечения безопасности. Одно из них – проведение оставшихся матчей на нейтральных полях с целью минимизировать скопления фанатов. Клубы, находящиеся внизу таблицы, не хотят лишаться преимущества домашнего стадиона, пусть и без зрителей. «Брайтон», «Астон Вилла» и «Уотфорд» уже публично выразили несогласие с такими условиями.

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По информации Daily Mail, «Норвич», «Борнмут» и «Вест Хэм» готовы присоединиться к протесту соперников в борьбе за выживание – они согласятся играть вне домашних арен только при условии, что в сезоне-2020/21 ни одна команда не вылетит в Чемпионшип. В понедельник состоится видеоконференция с участием представителей клубов АПЛ, на которой обсудят судьбу продолжения сезона. Для принятия решения о доигровке на нейтральных полях необходимы голоса как минимум 14 из 20 клубов – таким образом, если еще хоть один клуб откажется от предлагаемых условий, сезон может быть остановлен окончательно.

  • В лиге осталось провести 92 матча.
  • «Ливерпулю» достаточно двух побед для завоевания чемпионского титула.

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