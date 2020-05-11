Похоже, под воздействием алкоголя Юрген становится еще круче.

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, как тренер клуба Юрген Клопп ведет себя после пары кружек пива.

«Каков он на пьянке? Он еще больший Клопп, чем обычно. Он говорит: «Что бы вы ни делали, вы делаете это на все 100% – вы играете на 100%, вы тренируетесь на 100%, вы тусуетесь на 100%. Когда он на тусовке, он становится Клоппом, помноженным на три или четыре. Он такой, каким кажется со стороны», – рассказал шотландец в подкасте Питера Крауча.

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Клопп и Робертсон завоевали с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Эндрю пару недель потренировался в «Халле» у Леонида Слуцкого до перехода к «красным».

Тест: угадай, кто круче – Клопп или Гвардиола?

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