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«Играйте на 100%, тренируйтесь на 100%, тусуйтесь на 100%». Робертсон описал пьяного Клоппа

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Юрген Клопп, Эндрю Робертсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено час назад

Похоже, под воздействием алкоголя Юрген становится еще круче.

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, как тренер клуба Юрген Клопп ведет себя после пары кружек пива.

«Каков он на пьянке? Он еще больший Клопп, чем обычно. Он говорит: «Что бы вы ни делали, вы делаете это на все 100% – вы играете на 100%, вы тренируетесь на 100%, вы тусуетесь на 100%. Когда он на тусовке, он становится Клоппом, помноженным на три или четыре. Он такой, каким кажется со стороны», – рассказал шотландец в подкасте Питера Крауча.

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  • Эндрю пару недель потренировался в «Халле» у Леонида Слуцкого до перехода к «красным».

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