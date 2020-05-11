Вирджил ван Дейк, Лионель Месси
Фото: Getty Images
Лучшие лиги Европы планируют одновременный камбэк.
Чемпионаты Англии и Испании планируют возвращение на 12 июня.
The Telegraph со ссылкой на правительственные источники сообщает, что власти Великобритании планируют постепенно размораживать большой спорт с июня. В частности, камбэк Премьер-лиги предварительно запланирован на 12 июня, при условии соблюдения мер безопасности и снижения темпа заболеваемости коронавирусом в стране.
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в эфире Movistar наметил ту же дату для испанского футбола. По словам функционера, два высших дивизиона возобновятся синхронно.
- Испания и Великобритания – европейские страны с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения.
- В обоих государствах цифра перевалила за 220 тыс случаев.
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