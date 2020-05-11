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Ла Лига и АПЛ вернутся 12 июня

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Вирджил ван Дейк, Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Лучшие лиги Европы планируют одновременный камбэк.

Чемпионаты Англии и Испании планируют возвращение на 12 июня.

The Telegraph со ссылкой на правительственные источники сообщает, что власти Великобритании планируют постепенно размораживать большой спорт с июня. В частности, камбэк Премьер-лиги предварительно запланирован на 12 июня, при условии соблюдения мер безопасности и снижения темпа заболеваемости коронавирусом в стране.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в эфире Movistar наметил ту же дату для испанского футбола. По словам функционера, два высших дивизиона возобновятся синхронно.

  • Испания и Великобритания – европейские страны с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения.
  • В обоих государствах цифра перевалила за 220 тыс случаев.

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