Борис Джонсон разрешил спортивные мероприятия в Великобритании с 1 июня

Джордан Хендерсон, «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
Рестарт АПЛ предварительно намечен на середину первого летнего месяца.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил проведение в стране спортивных мероприятий с 1 июня.
Об этом сообщает The Sun. Спортсмены смогут соревноваться без зрителей при условии, что будут соблюдены необходимые меры безопасности, а уровень заражения коронавирусом в Великобритании не начнет расти.
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- Таким образом, матчи АПЛ могут теоретически возобновиться с 1 июня. У руководителей лиги есть план сделать рестарт в середине месяца.
- После 29 туров в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 25 очков.
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