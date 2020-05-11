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Борис Джонсон разрешил спортивные мероприятия в Великобритании с 1 июня

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Джордан Хендерсон, «Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Рестарт АПЛ предварительно намечен на середину первого летнего месяца.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил проведение в стране спортивных мероприятий с 1 июня.

Об этом сообщает The Sun. Спортсмены смогут соревноваться без зрителей при условии, что будут соблюдены необходимые меры безопасности, а уровень заражения коронавирусом в Великобритании не начнет расти.

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  • Таким образом, матчи АПЛ могут теоретически возобновиться с 1 июня. У руководителей лиги есть план сделать рестарт в середине месяца.
  • После 29 туров в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 25 очков.

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