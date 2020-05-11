Кто бы мог тогда подумать, что этот парень станет вторым в голосовании на «Золотой мяч».

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что в прошлом его могли отчислить из академии голландского клуба «Виллем II».

«Я играл в академии «Виллема» на протяжении десяти лет. Когда мне было около 16-ти, случился период, когда я был на грани того, чтобы не пройти в следующую возрастную категорию. Я не был достаточно хорош и проводил много времени на скамейке.

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Летом я серьезно вырос, и после этого все стало замечательно. У меня была травма паха, потому что я сильно прибавил в росте, однако затем я добился серьезного прогресса. Тогда я уже играл регулярно, став капитаном команды U-18.

В то время я был разочарован тем, что не дебютировал в первой команде. К сожалению, я не смог дебютировать там по решению клуба. Я перешел в «Гронинген», и это был потрясающий шаг для моего прогресса. Это позволило мне перестать быть мальчиком и стать мужчиной. Впервые я жил сам по себе, мне это очень понравилось. Я провел в «Гронингене» несколько хороших сезонов. В то время на первом месте стояло развитие», – цитирует Ван Дейка Sky Sports.

После «Гронингена» Вирджил выступал за «Селтик» и «Саутгемптон». Из лагеря «святых» зимой 2018 года голландец перешел в «Ливерпуль».

В 2019 году Ван Дейк стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», уступив первое место лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.

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