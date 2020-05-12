Футбол
Чемпионат Англии

«Камилыч, хочу к Гвардиоле». Гендиректор «Уфы» рассказал, как Зинченко просился в «Сити»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александр Зинченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Все хотят поиграть у Пепа – вот и Александр не исключение.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл подробности перехода украинского футболиста Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле». История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали. Когда сделка состоялось, никто не верил! Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела.

Чемпионат Англии

«Я поворачиваюсь, и они такие: «Вот *** [блин]». Зинченко рассказал о проблемах сходства с Де Брёйне

24/01/2020 В 16:28

Мы были в Барселоне. Он там проходил медосмотр. После сделки пожали руки руководству «Сити». А с друзьями и коллегами взяли бутылку вина и хамон. Как без этого? Рады были все. Это было достижение», – цитирует Газизова «Чемпионат».

  • Зинченко подписал контракт с «Сити» летом 2016 года.
  • В составе «горожан» 23-летний украинец дважды стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок и Суперкубок Англии, а также три раза выиграл Кубок Лиги.

Засеев: «В «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Англии

«С ним нельзя ни на что спорить». Девушка Зинченко покатала его на спине

25/06/2019 В 18:33
Чемпионат Англии

«Для АПЛ это смех». Влада Седан разбомбила Майка Дина за удаление Зинченко

02/02/2020 В 23:08
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер СитиУфаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалВан Дейк вспомнил, как его едва не отчислили из академии «Виллем II»
Следующий материал«Тим, каково иметь родителей-тренеров и спонсоров?» Винус и Кирьос поддержали обращение алжирки