Все хотят поиграть у Пепа – вот и Александр не исключение.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл подробности перехода украинского футболиста Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле». История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы ее сдерживали. Когда сделка состоялось, никто не верил! Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела.

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Мы были в Барселоне. Он там проходил медосмотр. После сделки пожали руки руководству «Сити». А с друзьями и коллегами взяли бутылку вина и хамон. Как без этого? Рады были все. Это было достижение», – цитирует Газизова «Чемпионат».

Зинченко подписал контракт с «Сити» летом 2016 года.

В составе «горожан» 23-летний украинец дважды стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок и Суперкубок Англии, а также три раза выиграл Кубок Лиги.

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