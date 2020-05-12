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Игрок «Вулвз» призвал оставаться дома и отправился тусоваться в компании звезд британского реалити

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Джорджиа Стил

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 2 минут

Морган Гиббс-Уайт повел себя лицемерно.

Полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббс-Уайт призвал подписчиков соблюдать режим самоизоляции и отправился на вечеринку в Лондон.

Игрок выложил в инстаграм пост с призывом не выходить на улицу и облегчить работу службе здравоохранения, но сам поступил немного иначе. Морган засветился на видео в Snapchat одного из посетителей тусовки на юге Лондона. В удаленном ролике Гиббс-Уайт в компании друзей отлично проводит время.

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На кадрах видно, что многие участники вечеринки выпивают и вдыхают веселящий газ. На другом видео с той же тусовки засветились участницы популярного в Британии шоу «Остров любви» Джорджиа Стил и Эльма Лазар. Глядя на инстаграмы дам, можно предположить причину, по которой футболист нарушил карантин.

По информации Daily Mail, вечеринка началась примерно в 6 вечера в четверг 7 мая и закончилась в районе 3 ночи. В «Вулверхэмптоне» отреагировали на ситуацию и заявили, что разберутся с футболистом, но сделают это непублично.

  • Гиббс-Уайт – воспитанник «волков».
  • 20-летний игрок выступает за сборную Англии U-21.

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