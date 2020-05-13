«Красные» могли прервать трофейную засуху в чемпионате намного раньше.

Владелец «Манчестер Сити», шейх Мансур изначально пытался приобрести «Ливерпуль».

Легенда «красных» Грэм Сунесс рассказал, как однажды на отдыхе в Дубае встретил бизнесвумен Аманду Стейвли – девушка организовала для шейхов покупку «горожан» в 2008 году и сейчас работает над сделкой по продаже «Ньюкасла».

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«На выходе из ресторана к нам подошла женщина, она представилась Амандой и сказала, что болеет за «Ливерпуль». Во время нашей беседы она сказала: «Я несу ответственность за то, что семья Абу-Даби оказалась у руля «Ман Сити». Я ответил: «Пять минут назад ты говорила, что поддерживаешь «Ливерпуль», почему ты не привела их в «Ливерпуль»? Она сказала: «Я долго пыталась, но с Хиксом и Джилетом было так трудно иметь дело, что шейхи просто ушли», – рассказал Сунесс в эфире Sky Sports.

Хикс и Джилет владели клубом с 2007 по 2010 годы, эра их правления считается худшей в современной истории клуба.

После покупки Мансуром «Сити» четырежды становился чемпионом Англии.

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