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Дом Деле Алли ограбили. Футболиста ударили по лицу и угрожали ему ножом

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Деле Алли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Вынесли часы и драгоценности.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвергся вооруженному ограблению.

По информации Daily Mail, грабители ворвались в дом в полночь. Там находились 24-летний Алли, его брат Харри Хикфорд и несколько их друзей. Футболисту угрожали ножом, его ударили по лицу и нанесли незначительные повреждения. Обращаться в больницу не потребовалось, остальные не пострадали.

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Воры забрали из дома драгоценности и дорогие часы, полиция завела уголовное дело и разыскивает преступников.

«Спасибо за слова поддержки. Ужасный опыт, но сейчас все хорошо», – написал футболист.

  • Алли играет за «Тоттенхэм» с 2015 года.
  • Главное командное достижение – финал ЛЧ-2018/19.

Алли обвинили в расизме, после того как он снял на видео азиата и пошутил про коронавирус

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