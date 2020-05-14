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Ноэл Галлахер: «Если бы не «Ливерпуль» претендовал на титул, сезон бы уже аннулировали»

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Ноэл Галлахер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Подъехало мнение человека, который топил за «Сити» задолго до прихода шейхов.

Один из главных фанатов «Манчестер Сити» Ноэл Галлахер заявил, что, если бы на кону не стояло чемпионство «Ливерпуля», в Англии уже бы отменили футбольный чемпионат.

«Я думаю, что сезон должен был быть аннулирован несколько недель назад. Просто дайте им трофей, они все равно выиграли. Циник во мне думает, что, если бы не «Ливерпуль» претендовал на титул, если бы это был «Сити» или «Челси», сезон бы уже был аннулирован», – приводит слова Ноэла talkSPORT.

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  • Ноэл Галлахер – главный автор песен британской рок-группы Oasis. Вместе с братом Лиамом с детства болеет за «Манчестер Сити».
  • Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса. Матчи могут быть возобновлены в середине июня.

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