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«Ньюкасл» потратит 300 млн евро на трансферы, главные цели – Бэйл и Почеттино

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Гарет Бэйл, «Реал Мадрид»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

В АПЛ вот-вот появится еще один топ-клуб.

«Ньюкасл» обозначил главные трансферные цели на лето 2020 года.

Как сообщает Marca, «сороки», которые в ближайшее время перейдут под управление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, получат 300 млн евро на трансферы. Главные цели клуба – полузащитник «Реала» Гарет Бэйл и бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

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  • Состояние Мухаммеда ибн Салмана оценивается в 298,8 млрд евро.
  • Состояние владельца «Челси» Романа Абрамовича – 11,5 млрд евро, состояние владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура – 26,4 млрд евро, состояние владельца «Арсенала» Стэна Кронке – 8 млрд.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

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