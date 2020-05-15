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Тест: вспомни состав непобедимого «Арсенала»

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Тест от Eurosport

Фото: Eurosport

Автор:Артем Буторин
через 30 минут
@ArtemButorin

Легендарные мужчины, которых надо знать по имени и в лицо.

15 мая 2004-го в чемпионате Англии случилось то, что до сих пор за 16 лет никто не повторил. Легендарный «Арсенал» под руководством Арсена Венгера прошел турнир без поражений. Тебе нужно вспомнить фамилии этих героев. Мы загадали только тех, кто был действительно важен – и вышел в основе хотя бы пять раз.

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