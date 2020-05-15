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«У него есть мнение абсолютно обо всем на свете». Клопп и Невилл обменялись дружескими подколами

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Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Юрген рассказал, чему научился на карантине.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вступил в шуточную перепалку с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Во время локдауна я понял не так много вещей. Но одно усвоил очень хорошо: у Гари Невилла есть мнение абсолютно обо всем на свете. Это невероятно!» – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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«Я рад, что Юрген меня слушает», – ответил Гари в твиттере.

  • Ранее АПЛ ушла на паузу из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона намечен на середину июня.
  • «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице с 25-очковым отрывом от «Манчестер Сити». Команде Клоппа нужно выиграть два матча, чтобы оформить чемпионство.

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