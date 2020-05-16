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The Sun: звезда АПЛ устроил в Париже секс-вечеринку с моделями

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АПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
Вчера в 06:42 | Обновлено 2 часов назад

Игрок нарушил карантин в двух странах.

Неназванный игрок АПЛ нарушил правила карантина двух государств и устроил роскошную тусовку в столице Франции.

Мультимиллионер прилетел в Париж на частном самолете, арендовал целый ресторан и пригласил друзей и моделей на тусовку с шотами и коктейлями. Затем вечеринка переместилась в шикарные апартаменты неподалеку, где, по информации источника The Sun, игрок занимался сексом как минимум с одной девушкой. На мероприятии присутствовало около 15 человек, действо произошло недалеко от Елисейских Полей.

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Квартиру гуляющих посетил наркоторговец, но неизвестно, принимал ли запрещенные вещества сам игрок. Зато его заметили развлекающимся в лифте с одной из красоток.

  • Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам.
  • Футболист уже вернулся в Англию и приступил к тренировкам с клубом.

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