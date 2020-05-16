Кенни Сэнсом
Фото: Getty Images
Кенни Сэнсом ударился головой.
Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Кенни Сэнсом находится в больнице после потасовки в пабе.
Экс-футболист упал и получил серьезную травму головы. Он был не в состоянии ответить на расспросы полиции в силу кондиций. По информации Daily Mail, сейчас игрок находится в тяжелом состоянии, его лечат в больнице Эксетера.
The Sun: звезда АПЛ устроил в Париже секс-вечеринку с моделями
«Кенни в настоящее время находится в больнице. За ним хорошо ухаживают, и у него нет COVID-19. Семья Кенни и его близкие друзья просят медиа уважать их частную жизнь, а также работников здравоохранения, которые лечат Кенни», – такая публикация появилась в твиттере Сэнсома.
У 61-летнего Кенни серьезные проблемы со здоровьем, связанные с алкогольной зависимостью. Злоупотребление привело к разрушению его брака и вызвало ряд других проблем, включая бездомность и депрессию.
- У игрока 86 матчей за сборную Англии.
- Ранее он признавался, что его посещают суицидальные мысли.
Тест: вспомни состав непобедимого «Арсенала»
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке