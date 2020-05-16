Кенни Сэнсом ударился головой.

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Кенни Сэнсом находится в больнице после потасовки в пабе.

Экс-футболист упал и получил серьезную травму головы. Он был не в состоянии ответить на расспросы полиции в силу кондиций. По информации Daily Mail, сейчас игрок находится в тяжелом состоянии, его лечат в больнице Эксетера.

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«Кенни в настоящее время находится в больнице. За ним хорошо ухаживают, и у него нет COVID-19. Семья Кенни и его близкие друзья просят медиа уважать их частную жизнь, а также работников здравоохранения, которые лечат Кенни», – такая публикация появилась в твиттере Сэнсома.

У 61-летнего Кенни серьезные проблемы со здоровьем, связанные с алкогольной зависимостью. Злоупотребление привело к разрушению его брака и вызвало ряд других проблем, включая бездомность и депрессию.

У игрока 86 матчей за сборную Англии.

Ранее он признавался, что его посещают суицидальные мысли.

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Чемпионат Англии Экс-игрок АПЛ умер в 35 лет от удара головой в пабе 19/03/2020 В 17:32