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В сеть слили новую форму «МЮ» – фанаты сравнивают ее с обшивкой сидений автобуса

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Бруно Фернандес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

В дизайне есть странный элемент.

В сеть попали фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед».

Основной колорвей остался без изменений – преобладают красный, черный и белый цвета, традиционные для «дьяволов». Проблема с центральной частью майки, выполненной с эффектом глитч – темно-красные и черные вкрапления дополняются желтым, из-за чего форма будто состоит из маленьких флагов Бельгии.

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Фанаты клуба в соцсетях придумали другое сравнение – им дизайн напоминает обивку сидений в общественном транспорте. «Если бы Моуринью был тренером», – подписал болельщик фото сидений с прифотошопленным лого титульного спонсора клуба.

  • Технический спонсор клуба – adidas.
  • «МЮ» занимает пятое место в таблице.

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