Бруно Фернандес
Фото: Getty Images
В дизайне есть странный элемент.
В сеть попали фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед».
Основной колорвей остался без изменений – преобладают красный, черный и белый цвета, традиционные для «дьяволов». Проблема с центральной частью майки, выполненной с эффектом глитч – темно-красные и черные вкрапления дополняются желтым, из-за чего форма будто состоит из маленьких флагов Бельгии.
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Фанаты клуба в соцсетях придумали другое сравнение – им дизайн напоминает обивку сидений в общественном транспорте. «Если бы Моуринью был тренером», – подписал болельщик фото сидений с прифотошопленным лого титульного спонсора клуба.
- Технический спонсор клуба – adidas.
- «МЮ» занимает пятое место в таблице.
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