В дизайне есть странный элемент.

В сеть попали фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед».

Основной колорвей остался без изменений – преобладают красный, черный и белый цвета, традиционные для «дьяволов». Проблема с центральной частью майки, выполненной с эффектом глитч – темно-красные и черные вкрапления дополняются желтым, из-за чего форма будто состоит из маленьких флагов Бельгии.

Чемпионат Италии. Серия В Шестилетний мальчик выполнил дизайн новой формы «Пескары» 21/04/2020 В 13:54

Фанаты клуба в соцсетях придумали другое сравнение – им дизайн напоминает обивку сидений в общественном транспорте. «Если бы Моуринью был тренером», – подписал болельщик фото сидений с прифотошопленным лого титульного спонсора клуба.

Технический спонсор клуба – adidas.

«МЮ» занимает пятое место в таблице.

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